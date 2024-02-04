Изотова (Карманова) Светлана Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изотова (Карманова) Светлана Дмитриевна

Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

31.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1958

Отец: Карманов Дмитрий Епифанович

Мать: Ефимова (Ковалевская) Елена Ивановна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
10.06.1976

Муж: Изотов Иван Иванович

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
23.02.1978

Дочь: Дергачева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Изотов Иван Иванович

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
21.02.1983

Сын: Изотов Денис Иванович

Отец ребёнка: Изотов Иван Иванович

Орша, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
09.09.1993

Муж: Изотов Иван Иванович

Орша, Оршанский район, Витебская область
Развод
27.06.2018

Муж: Агеенко Александр Алексеевич

Орша, Оршанский район, Витебская область

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