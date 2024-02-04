Изотова (Карманова) Светлана Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1958
Бракосочетание
10.06.1976
Муж: Изотов Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1978
Дочь: Дергачева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Изотов Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1983
Отец ребёнка: Изотов Иван Иванович
Бракосочетание
09.09.1993
Муж: Изотов Иван Иванович
Развод
27.06.2018