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Ганзенко Конон Андреевич

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

04.03.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1829

Отец: Ганзенко Андрей Семенович

Мать: Ганзенко Мария Назаровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SCC-C?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Ганзенко Афанасий Кононович

Мать ребёнка: Ганзенко Ефросинья Семеновна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.08.1854

Дочь: Ганзенко Евдокия Кононовна

Мать ребёнка: Ганзенко Ефросинья Семеновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9T-M?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Ганзенко Григорий Кононович

Мать ребёнка: Ганзенко Ефросинья Семеновна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.01.1859

Сын: Ганзенко Павел Кононович

Мать ребёнка: Ганзенко Ефросинья Семеновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9H-Q?i=454&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Ганзенко Феодосия Кононовна

Мать ребёнка: Ганзенко Ефросинья Семеновна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
18.07.1863

Сын: Ганзенко Илья Кононович

Мать ребёнка: Ганзенко Ефросинья Семеновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3X-C?i=517&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Ганзенко Ефимия Кононовна

Мать ребёнка: Ганзенко Ефросинья Семеновна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Ганзенко Прасковья Кононовна

Мать ребёнка: Ганзенко Ефросинья Семеновна

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганзенко Ефросинья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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