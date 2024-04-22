Ганзенко Конон Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.03.1829
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SCC-C?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Ганзенко Афанасий Кононович
Мать ребёнка: Ганзенко Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
01.08.1854
Дочь: Ганзенко Евдокия Кононовна
Мать ребёнка: Ганзенко Ефросинья Семеновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9T-M?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Ганзенко Григорий Кононович
Мать ребёнка: Ганзенко Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
14.01.1859
Мать ребёнка: Ганзенко Ефросинья Семеновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9H-Q?i=454&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Ганзенко Феодосия Кононовна
Мать ребёнка: Ганзенко Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
18.07.1863
Мать ребёнка: Ганзенко Ефросинья Семеновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3X-C?i=517&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Ганзенко Ефимия Кононовна
Мать ребёнка: Ганзенко Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Ганзенко Прасковья Кононовна
Мать ребёнка: Ганзенко Ефросинья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно