Ганзенко Ефросинья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Ганзенко Афанасий Кононович
Отец ребёнка: Ганзенко Конон Андреевич
Рождение ребёнка
01.08.1854
Дочь: Ганзенко Евдокия Кононовна
Отец ребёнка: Ганзенко Конон Андреевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9T-M?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Ганзенко Григорий Кононович
Отец ребёнка: Ганзенко Конон Андреевич
Рождение ребёнка
14.01.1859
Отец ребёнка: Ганзенко Конон Андреевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9H-Q?i=454&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Ганзенко Феодосия Кононовна
Отец ребёнка: Ганзенко Конон Андреевич
Рождение ребёнка
18.07.1863
Отец ребёнка: Ганзенко Конон Андреевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3X-C?i=517&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Ганзенко Ефимия Кононовна
Отец ребёнка: Ганзенко Конон Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Ганзенко Прасковья Кононовна
Отец ребёнка: Ганзенко Конон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно