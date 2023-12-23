Ганзенко Ефросинья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганзенко Ефросинья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Ганзенко Афанасий Кононович

Отец ребёнка: Ганзенко Конон Андреевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.08.1854

Дочь: Ганзенко Евдокия Кононовна

Отец ребёнка: Ганзенко Конон Андреевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9T-M?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Ганзенко Григорий Кононович

Отец ребёнка: Ганзенко Конон Андреевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.01.1859

Сын: Ганзенко Павел Кононович

Отец ребёнка: Ганзенко Конон Андреевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9H-Q?i=454&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Ганзенко Феодосия Кононовна

Отец ребёнка: Ганзенко Конон Андреевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
18.07.1863

Сын: Ганзенко Илья Кононович

Отец ребёнка: Ганзенко Конон Андреевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3X-C?i=517&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Ганзенко Ефимия Кононовна

Отец ребёнка: Ганзенко Конон Андреевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Ганзенко Прасковья Кононовна

Отец ребёнка: Ганзенко Конон Андреевич

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганзенко Конон Андреевич

Смерть
Неизвестно
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