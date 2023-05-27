(Стефанова) Дарья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Киприянов-Кириллов Андрей Павлович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич
Дочь: Киприянова-Кириллова Агапия Павловна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич
Дочь: Киприянова-Кириллова Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич
Сын: Киприянов-Кириллов Михаил Павлович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич
Сын: Киприянов-Кириллов Максим Павлович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич
Сын: Киприянов-Кириллов Никифор Павлович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич
Сын: Киприянов-Кириллов Косма (Козьма) Павлович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич
Сын: Киприянов-Кириллов Андрей Павлович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич
Сын: Киприянов-Кириллов Иосиф Павлович
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич
Дочь: Киприянова-Кириллова Пераскева Павловна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич
Дочь: Киприянова-Кириллова Мария Павловна
Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич