(Стефанова) Дарья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стефанова) Дарья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1871 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1874 ст.

Дочь: Киприянова-Кириллова Агапия Павловна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.04.1876 ст.

Дочь: Киприянова-Кириллова Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1878 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1881 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов Максим Павлович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1883 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов Никифор Павлович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.06.1884 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов Косма (Козьма) Павлович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1885 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1886 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов Иосиф Павлович

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1888 ст.

Дочь: Киприянова-Кириллова Пераскева Павловна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.04.1891 ст.

Дочь: Киприянова-Кириллова Мария Павловна

Отец ребёнка: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киприянов-Кириллов Павел Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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