Пасёкина Матрона Михайлова 1876 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Пасёкина Матрона Михайлова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1876 ст., Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область

умерла Неизвестно

Отец
Михаил Яковлев1845 ст. г.р.
Мать
Ульяна Иванова1847 ст. г.р.
Супруги
Пасёкин Павел Ильин1879 ст. г.р.
Дети
Масягина (Пасёкина) Анна Павловна24.01.1911 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: Михаил Яковлев

Мать: Ульяна Иванова

Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасёкин Павел Ильин

Рождение ребёнка
24.01.1911 ст.

Дочь: Масягина (Пасёкина) Анна Павловна

Отец ребёнка: Пасёкин Павел Ильин

Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область

Смерть
Неизвестно

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