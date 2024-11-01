Пасёкина Матрона Михайлова
женский, родилась 1876 ст., Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область
умерла Неизвестно
ОтецМихаил Яковлев1845 ст. г.р.
МатьУльяна Иванова1847 ст. г.р.
Супруги
Пасёкин Павел Ильин1879 ст. г.р.
Дети
Масягина (Пасёкина) Анна Павловна24.01.1911 ст. г.р.
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Рождение
1876 ст.
Отец: Михаил Яковлев
Мать: Ульяна Иванова
Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пасёкин Павел Ильин
Рождение ребёнка
24.01.1911 ст.
Дочь: Масягина (Пасёкина) Анна Павловна
Отец ребёнка: Пасёкин Павел Ильин
Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно