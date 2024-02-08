Масягина (Пасёкина) Анна Павловна
женский, родилась 24.01.1911 ст., Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область
умерла Неизвестно
ОтецПасёкин Павел Ильин1879 ст. г.р.
МатьПасёкина Матрона Михайлова1876 ст. г.р.
Супруги
Масягин Дмитрий Сидорович10.02.1912 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1911 ст.
Отец: Пасёкин Павел Ильин
Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Масягин Дмитрий Сидорович
Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно