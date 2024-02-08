Масягина (Пасёкина) Анна Павловна 24.01.1911 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Масягина (Пасёкина) Анна Павловна

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 24.01.1911 ст., Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область

умерла Неизвестно

Отец
Пасёкин Павел Ильин1879 ст. г.р.
Мать
Пасёкина Матрона Михайлова1876 ст. г.р.
Супруги
Масягин Дмитрий Сидорович10.02.1912 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1911 ст.

Отец: Пасёкин Павел Ильин

Мать: Пасёкина Матрона Михайлова

Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масягин Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
09.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масягин Дмитрий Сидорович

Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область

Смерть
Неизвестно

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