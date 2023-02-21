Масягина (Пасёкина) Анна Павловна

Масягина Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918 ст.
Сын: Масягин Алексей Сидорович
Отец ребёнка: Масягин Сидор Васильевич
Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Рыжова Таисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Масягин Дмитрий Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно