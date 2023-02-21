Масягина (Пасёкина) Анна Павловна

Масягина Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масягина Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918 ст.

Сын: Масягин Алексей Сидорович

Отец ребёнка: Масягин Сидор Васильевич

Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Рыжова Таисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Масягин Дмитрий Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масягин Дмитрий Сидорович

Смерть
Неизвестно
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