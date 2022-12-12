Ермилова Прасковья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова Прасковья Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Ермилов Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Ермилов Ефим Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.04.1835 ст.

Сын: Ермилов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Ермилов Ефим Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.01.1839 ст.

Сын: Ермилов Егор Ефимович

Отец ребёнка: Ермилов Ефим Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.03.1841 ст.

Сын: Ермилов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ермилов Ефим Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.01.1845 ст.

Сын: Ермилов Афанасий Ефимович

Отец ребёнка: Ермилов Ефим Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.06.1847 или 28.07.1847 ст.

Дочь: Овдотья(Евдокия) Ефимовна

Отец ребёнка: Ермилов Ефим Степанович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Ефим Степанович

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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