Ермилова Прасковья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Сын: Ермилов Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Ермилов Ефим Степанович
Рождение ребёнка
?.04.1835 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Ефим Степанович
Рождение ребёнка
?.01.1839 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Ефим Степанович
Рождение ребёнка
27.03.1841 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Ефим Степанович
Рождение ребёнка
?.01.1845 ст.
Сын: Ермилов Афанасий Ефимович
Отец ребёнка: Ермилов Ефим Степанович
Рождение ребёнка
28.06.1847 или 28.07.1847 ст.
Дочь: Овдотья(Евдокия) Ефимовна
Отец ребёнка: Ермилов Ефим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно