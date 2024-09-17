Пинчук Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПинчук Александр Иванович

Пинчук Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пинчук Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Пинчук Владимир Александрович

Мать ребёнка: Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара Михайловна

Смерть
Неизвестно

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