Пинчук Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пинчук Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Пинчук Владимир Александрович
Мать ребёнка: Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамара Михайловна
Смерть
Неизвестно