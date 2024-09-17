Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТамара Михайловна

Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пинчук Александр Иванович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Пинчук Владимир Александрович

Отец ребёнка: Пинчук Александр Иванович

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пинчук Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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