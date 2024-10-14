Калинин Александр Михайлович Около 1947 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Александр Михайлович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Около 1947

умер 1977

Отец
Калинин Михаил Иванович1908 г.р.
Мать
Калинина (Сорокина) Лидия Павловна10.04.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1947

Отец: Калинин Михаил Иванович

Мать: Калинина (Сорокина) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1977

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