Калинин Александр Михайлович
мужской, родился Около 1947
умер 1977
ОтецКалинин Михаил Иванович1908 г.р.
МатьКалинина (Сорокина) Лидия Павловна10.04.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1977