Калинин Михаил Иванович 1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Михаил Иванович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1908

умер 1967

Отец
Калинин Иван Евграфович01.02.1881 г.р.
Мать
Калинина (Иванова) Мария Ниловна22.01.1888 г.р.
Супруги
Калинина (Сорокина) Лидия Павловна10.04.1910 г.р.
Дети
Данилова (Калинина) Алевтина Михайловна04.02.1934 г.р.
Калинин Виктор Михайлович10.01.1937 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Калинин Иван Евграфович

Мать: Калинина (Иванова) Мария Ниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина (Сорокина) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
04.02.1934

Дочь: Данилова (Калинина) Алевтина Михайловна

Мать ребёнка: Калинина (Сорокина) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
10.01.1937

Сын: Калинин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Калинина (Сорокина) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Калинин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Калинина (Сорокина) Лидия Павловна

Смерть
1967

Мы используем куки для улучшения работы сайта.