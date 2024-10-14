Калинин Михаил Иванович
мужской, родился 1908
умер 1967
ОтецКалинин Иван Евграфович01.02.1881 г.р.
МатьКалинина (Иванова) Мария Ниловна22.01.1888 г.р.
Супруги
Калинина (Сорокина) Лидия Павловна10.04.1910 г.р.
Дети
Данилова (Калинина) Алевтина Михайловна04.02.1934 г.р.
Калинин Виктор Михайлович10.01.1937 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1934
Дочь: Данилова (Калинина) Алевтина Михайловна
Мать ребёнка: Калинина (Сорокина) Лидия Павловна
Рождение ребёнка
10.01.1937
Сын: Калинин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Калинина (Сорокина) Лидия Павловна
Рождение ребёнка
Около 1947
Сын: Калинин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Калинина (Сорокина) Лидия Павловна
Смерть
1967