Мальцева Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виссарион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальцев Владимир
Рождение ребёнка
12.09.1951
Дочь: Лебедева (Мальцева) Ольга
Отец ребёнка: Мальцев Владимир
Рождение ребёнка
04.02.1953
Сын: Мальцев Сергей
Отец ребёнка: Мальцев Владимир
Рождение ребёнка
26.08.1957
Сын: Мальцев Алексей
Отец ребёнка: Мальцев Владимир