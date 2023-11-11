Мальцева Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виссарион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Владимир

Рождение ребёнка
12.09.1951

Дочь: Лебедева (Мальцева) Ольга

Отец ребёнка: Мальцев Владимир

Рождение ребёнка
04.02.1953

Сын: Мальцев Сергей

Отец ребёнка: Мальцев Владимир

Рождение ребёнка
26.08.1957

Сын: Мальцев Алексей

Отец ребёнка: Мальцев Владимир

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