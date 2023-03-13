Марья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокей Петровъ

Рождение ребёнка
1757

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Мокей Петровъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1759

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Мокей Петровъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Рябова Ирина

Отец ребёнка: Мокей Петровъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Мокей Петровъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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