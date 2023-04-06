Мокей Петровъ
Место рождения
Дата рождения1735
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Марья Осипова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Марья Осипова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Рябова Ирина
Мать ребёнка: Марья Осипова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Марья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Осипова