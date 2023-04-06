Мокей Петровъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокей Петровъ

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Марья Осипова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1759

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Марья Осипова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Рябова Ирина

Мать ребёнка: Марья Осипова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Марья Осипова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Осипова

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