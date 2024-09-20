Лундберг Кристиан
мужской, родился 25.12.1931, Королевство Швеция
ОтецЛундберг Кристиан Вильгельм Гердтссон22.09.1905 г.р.
МатьЛундберг (Толстая) Нина Львовна06.11.1906 г.р.
Супруги
Бергхольм Кристина26.04.1931 г.р.
Дети
Лундберг Кристиан06.03.1957 г.р.
Лундберг Фредерик04.05.1960 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1931
Королевство Швеция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бергхольм Кристина
Рождение ребёнка
06.03.1957
Сын: Лундберг Кристиан
Мать ребёнка: Бергхольм Кристина
Королевство Швеция
Рождение ребёнка
04.05.1960
Сын: Лундберг Фредерик
Мать ребёнка: Бергхольм Кристина
Королевство Швеция
Рождение ребёнка
23.01.1964
Дочь: Майсенти (Лундберг) Мартина
Мать ребёнка: Бергхольм Кристина
Королевство Швеция