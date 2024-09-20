Лундберг Кристиан 25.12.1931 — найти родственников по фамилии на Familio

Лундберг Кристиан

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.12.1931, Королевство Швеция

Отец
Лундберг Кристиан Вильгельм Гердтссон22.09.1905 г.р.
Мать
Лундберг (Толстая) Нина Львовна06.11.1906 г.р.
Супруги
Бергхольм Кристина26.04.1931 г.р.
Дети
Лундберг Кристиан06.03.1957 г.р.
Лундберг Фредерик04.05.1960 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1931

Отец: Лундберг Кристиан Вильгельм Гердтссон

Мать: Лундберг (Толстая) Нина Львовна

Королевство Швеция

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бергхольм Кристина

Рождение ребёнка
06.03.1957

Сын: Лундберг Кристиан

Мать ребёнка: Бергхольм Кристина

Королевство Швеция

Рождение ребёнка
04.05.1960

Сын: Лундберг Фредерик

Мать ребёнка: Бергхольм Кристина

Королевство Швеция

Рождение ребёнка
23.01.1964

Дочь: Майсенти (Лундберг) Мартина

Мать ребёнка: Бергхольм Кристина

Королевство Швеция

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