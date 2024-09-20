Лундберг Фредерик
мужской, родился 04.05.1960, Королевство Швеция
МатьБергхольм Кристина26.04.1931 г.р.
ОтецЛундберг Кристиан25.12.1931 г.р.
Супруги
Росин Хелена21.05.1966 г.р.
Дети
Лундберг Мартин31.08.2000 г.р.
Лундберг Александр09.07.2004 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
04.05.1960
Отец: Лундберг Кристиан
Мать: Бергхольм Кристина
Королевство Швеция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Росин Хелена
Рождение ребёнка
31.08.2000
Сын: Лундберг Мартин
Мать ребёнка: Росин Хелена
Королевство Швеция
Рождение ребёнка
09.07.2004
Сын: Лундберг Александр
Мать ребёнка: Росин Хелена
Королевство Швеция