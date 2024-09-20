Лундберг Фредерик 04.05.1960 — найти родственников по фамилии на Familio

Лундберг Фредерик

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.05.1960, Королевство Швеция

Мать
Бергхольм Кристина26.04.1931 г.р.
Отец
Лундберг Кристиан25.12.1931 г.р.
Супруги
Росин Хелена21.05.1966 г.р.
Дети
Лундберг Мартин31.08.2000 г.р.
Лундберг Александр09.07.2004 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1960

Отец: Лундберг Кристиан

Мать: Бергхольм Кристина

Королевство Швеция

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Росин Хелена

Рождение ребёнка
31.08.2000

Сын: Лундберг Мартин

Мать ребёнка: Росин Хелена

Королевство Швеция

Рождение ребёнка
09.07.2004

Сын: Лундберг Александр

Мать ребёнка: Росин Хелена

Королевство Швеция

Мы используем куки для улучшения работы сайта.