Тамышевский Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.01.1863
Дата смерти12.07.1864
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1863
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Павел, родился 5 января, крещен 12 января 1863 г. Родители: деревни Александровки крес... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.07.1864
Причина смерти: от оспы | В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда значится деревни Александровки крестьянина собственника Михаила Яковлева сын Павел, 1 го... Показать все