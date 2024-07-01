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Тамышевский Павел Михайлович

Место рождения

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.01.1863

Дата смерти

12.07.1864

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1863

Отец: Тамышевский Михаил Яковлевич

Мать: Тамышевская Анна Дмитриевна

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Павел, родился 5 января, крещен 12 января 1863 г. Родители: деревни Александровки крес... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.07.1864
Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от оспы | В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда значится деревни Александровки крестьянина собственника Михаила Яковлева сын Павел, 1 го... Показать все

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