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Тамышевский Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

18.12.1906

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Яков Матвеевич

Мать: Домна Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамышевская Анна Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1857

Дочь: Тамышевская Анна Михайловна

Мать ребёнка: Тамышевская Анна Дмитриевна

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Анна, родилась 28 января, крещена 1 февраля 1857 г. Родители: деревни Александровки го... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1863

Сын: Тамышевский Павел Михайлович

Мать ребёнка: Тамышевская Анна Дмитриевна

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Павел, родился 5 января, крещен 12 января 1863 г. Родители: деревни Александровки крес... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1866

Сын: Тамышевский Илья Михайлович

Мать ребёнка: Тамышевская Анна Дмитриевна

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Илья, родился 13 июля, крещен 17 июля 1866 г. Родители: деревни Александровки крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1868

Сын: Тамышевский Ефрем Михайлович

Мать ребёнка: Тамышевская Анна Дмитриевна

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Ефрем, родился 24 января, крещен 28 января 1868 г. Родители: деревни Александровки кре... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1872

Дочь: (Тамышевская) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Тамышевская Анна Дмитриевна

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Анна, родилась 28 января, крещена 30 января 1872 г. Родители: деревни Александровки кр... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1875

Дочь: (Тамышевская) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Тамышевская Анна Дмитриевна

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Евдокия, родилась 20 февраля, крещена 23 февраля 1875 г. Родители: деревни Александров... Показать все
Смерть
18.12.1906
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости | В метрической книге Николаевского собора города Чистополь Чистопольского уезда значится чистопольский мещанин Михаил Яковлев Тамышовский, 77 лет, умерший 18 декабря, погр... Показать все

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