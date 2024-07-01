Тамышевский Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти18.12.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Яков Матвеевич
Мать: Домна Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1857
Дочь: Тамышевская Анна Михайловна
Мать ребёнка: Тамышевская Анна Дмитриевна
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Анна, родилась 28 января, крещена 1 февраля 1857 г. Родители: деревни Александровки го... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1863
Сын: Тамышевский Павел Михайлович
Мать ребёнка: Тамышевская Анна Дмитриевна
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Павел, родился 5 января, крещен 12 января 1863 г. Родители: деревни Александровки крес... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1866
Сын: Тамышевский Илья Михайлович
Мать ребёнка: Тамышевская Анна Дмитриевна
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Илья, родился 13 июля, крещен 17 июля 1866 г. Родители: деревни Александровки крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1868
Сын: Тамышевский Ефрем Михайлович
Мать ребёнка: Тамышевская Анна Дмитриевна
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Ефрем, родился 24 января, крещен 28 января 1868 г. Родители: деревни Александровки кре... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1872
Дочь: (Тамышевская) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Тамышевская Анна Дмитриевна
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Анна, родилась 28 января, крещена 30 января 1872 г. Родители: деревни Александровки кр... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1875
Дочь: (Тамышевская) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Тамышевская Анна Дмитриевна
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Евдокия, родилась 20 февраля, крещена 23 февраля 1875 г. Родители: деревни Александров... Показать все
Смерть
18.12.1906
Причина смерти: от старости | В метрической книге Николаевского собора города Чистополь Чистопольского уезда значится чистопольский мещанин Михаил Яковлев Тамышовский, 77 лет, умерший 18 декабря, погр... Показать все