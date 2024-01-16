Колосова Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Устинья Моисеевна
Отец ребёнка: Колосов Моисей Андреевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татьяна Моисеевна
Отец ребёнка: Колосов Моисей Андреевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Клюшова Ксения Моисеевна
Отец ребёнка: Колосов Моисей Андреевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ольга Моисеевна
Отец ребёнка: Колосов Моисей Андреевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Агриппина Моисеевна
Отец ребёнка: Колосов Моисей Андреевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Колосов Моисей Андреевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно