Колосова Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Устинья Моисеевна

Отец ребёнка: Колосов Моисей Андреевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Моисеевна

Отец ребёнка: Колосов Моисей Андреевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Клюшова Ксения Моисеевна

Отец ребёнка: Колосов Моисей Андреевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ольга Моисеевна

Отец ребёнка: Колосов Моисей Андреевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агриппина Моисеевна

Отец ребёнка: Колосов Моисей Андреевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1848

Сын: Колосов Илья Моисеевич

Отец ребёнка: Колосов Моисей Андреевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Моисей Андреевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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