Габбазова Зайтун Ушуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1955
Отец: Ушур
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габбазов Ильчан Иркенович
Отец ребёнка: Габбазов Иркен Абдуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Габбазов Иркен Абдуллович
Рождение ребёнка
05.03.1983
Отец ребёнка: Габбазов Иркен Абдуллович
Смерть
Неизвестно