Габбазова Зайтун Ушуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаббазова Зайтун Ушуровна

Габбазова Зайтун Ушуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1955

Отец: Ушур

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габбазов Ильчан Иркенович

Отец ребёнка: Габбазов Иркен Абдуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габбазов Ильяр Иркенович

Отец ребёнка: Габбазов Иркен Абдуллович

Рождение ребёнка
05.03.1983

Сын: Габбазов Адил Иркенович

Отец ребёнка: Габбазов Иркен Абдуллович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.