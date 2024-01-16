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Габбазов Иркен Абдуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габбазов Абдулла

Мать: Айбихан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габбазов Ильчан Иркенович

Мать ребёнка: Габбазова Зайтун Ушуровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габбазов Ильяр Иркенович

Мать ребёнка: Габбазова Зайтун Ушуровна

Рождение ребёнка
05.03.1983

Сын: Габбазов Адил Иркенович

Мать ребёнка: Габбазова Зайтун Ушуровна

Смерть
Неизвестно

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