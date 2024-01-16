Габбазов Иркен Абдуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габбазов Абдулла
Мать: Айбихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габбазов Ильчан Иркенович
Мать ребёнка: Габбазова Зайтун Ушуровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Габбазова Зайтун Ушуровна
Рождение ребёнка
05.03.1983
Мать ребёнка: Габбазова Зайтун Ушуровна
Смерть
Неизвестно