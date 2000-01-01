Андриука Галина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриука Галина Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1993

Отец: не указан

Мать: Рязаева Тамара Викторовна

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