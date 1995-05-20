Рязаева (Клюшкина) Тамара Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клюшкин Виктор Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.1993
Дочь: Андриука Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.05.1995
Дочь: Рязаева Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Рязаев Евгений Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно