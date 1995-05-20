Рязаева (Клюшкина) Тамара Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязаева (Клюшкина) Тамара Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клюшкин Виктор Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.1993

Дочь: Андриука Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.05.1995

Дочь: Рязаева Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Рязаев Евгений Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязаев Евгений Валентинович

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