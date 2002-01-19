Горчаков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1925
Дата смерти19.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горчакова Мария
Рождение ребёнка
06.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горчакова Мария
пос Печенга Печенгского р-на Мурманской обл.
Смерть
19.01.2002
Минск, Минск
Похороны
Неизвестно
Колодищанское кладбище г. Минска