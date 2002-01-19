Горчаков Николай 18.12.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горчаков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1925

Дата смерти

19.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горчакова Мария

Рождение ребёнка
06.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горчакова Мария

пос Печенга Печенгского р-на Мурманской обл.
Смерть
19.01.2002
Минск, Минск
Похороны
Неизвестно
Колодищанское кладбище г. Минска

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