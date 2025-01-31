Кротков Сергей Сергеевич Около 1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Кротков Сергей Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1880

умер Неизвестно

Отец
Кротков Сергей Сергеевич1842 г.р.
Мать
Кроткова (Голикова) Мария Гавриловна23.05.1855 г.р.
Супруги
Кроткова Ольга АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Кротков Сергей Сергеевич21.12.1902 г.р.
Кроткова Ольга Сергеевна22.05.1905 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Кротков Сергей Сергеевич

Мать: Кроткова (Голикова) Мария Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кроткова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
21.12.1902

Сын: Кротков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Кроткова Ольга Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
22.05.1905

Дочь: Кроткова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Кроткова Ольга Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
11.01.1907

Дочь: Кроткова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Кроткова Ольга Александровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.