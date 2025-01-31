Кротков Сергей Сергеевич
мужской, родился Около 1880
умер Неизвестно
ОтецКротков Сергей Сергеевич1842 г.р.
МатьКроткова (Голикова) Мария Гавриловна23.05.1855 г.р.
Супруги
Кроткова Ольга АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Кротков Сергей Сергеевич21.12.1902 г.р.
Кроткова Ольга Сергеевна22.05.1905 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1902
Мать ребёнка: Кроткова Ольга Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.05.1905
Дочь: Кроткова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Кроткова Ольга Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.01.1907
Дочь: Кроткова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Кроткова Ольга Александровна
Смерть
Неизвестно