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Мерзликина Наталья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федот

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзликин Максим Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1904

Дочь: Мерзликина Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Мерзликин Максим Иванович

Рождение ребёнка
27.04.1905

Сын: Мерзликин Яков Максимович

Отец ребёнка: Мерзликин Максим Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1907

Дочь: Мерзликина Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Мерзликин Максим Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1909

Сын: Мерзликин Александр Максимович

Отец ребёнка: Мерзликин Максим Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1910

Дочь: Мерзликина Мария Максимовна

Отец ребёнка: Мерзликин Максим Иванович

Смерть
Неизвестно

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