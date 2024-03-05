Мерзликина Наталья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федот
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1904
Дочь: Мерзликина Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Мерзликин Максим Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1905
Сын: Мерзликин Яков Максимович
Отец ребёнка: Мерзликин Максим Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1907
Дочь: Мерзликина Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Мерзликин Максим Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1909
Сын: Мерзликин Александр Максимович
Отец ребёнка: Мерзликин Максим Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1910
Дочь: Мерзликина Мария Максимовна
Отец ребёнка: Мерзликин Максим Иванович
Смерть
Неизвестно