Юкина (Пименова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кречин Владимир Николаевич
Мать: Кречина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сальникова Дарья Романовна
Отец ребёнка: Юкин Роман Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юкин Макар Романович
Отец ребёнка: Юкин Роман Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно