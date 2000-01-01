Юкин Роман Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юкин Роман Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юкин Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сальникова Дарья Романовна

Мать ребёнка: Юкина Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юкин Макар Романович

Мать ребёнка: Юкина Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юкина Ирина Владимировна

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