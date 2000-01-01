Юкин Роман Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юкин Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сальникова Дарья Романовна
Мать ребёнка: Юкина Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юкин Макар Романович
Мать ребёнка: Юкина Ирина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юкина Ирина Владимировна