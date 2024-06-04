Хорьков Самуил (Самойла) Прокофьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Хорьков Прокофий Акимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорькова Агафья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Хорькова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Хорькова) Марфа Самойлова
Мать ребёнка: Хорькова Агафья
Смерть
1849