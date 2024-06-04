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Хорьков Самуил (Самойла) Прокофьев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1749 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Хорьков Прокофий Акимов

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорькова Агафья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Хорьков Петр Самойлов

Мать ребёнка: Хорькова Агафья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Хорькова) Марфа Самойлова

Мать ребёнка: Хорькова Агафья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1849
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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