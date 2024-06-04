Хорьков Прокофий Акимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Хорьков Аким Харитонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорьков Дмитрий Прокофьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Хорьков Самуил (Самойла) Прокофьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1826