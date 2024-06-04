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Хорьков Прокофий Акимов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Хорьков Аким Харитонов

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорьков Дмитрий Прокофьев

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Хорьков Никита Прокофьев

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Хорьков Лазарь Прокофьев

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Хорьков Самуил (Самойла) Прокофьев

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1826
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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