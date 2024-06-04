Хорькова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорькова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорьков Самуил (Самойла) Прокофьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Хорьков Петр Самойлов

Отец ребёнка: Хорьков Самуил (Самойла) Прокофьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Хорькова) Марфа Самойлова

Отец ребёнка: Хорьков Самуил (Самойла) Прокофьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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