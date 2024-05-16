Аржановская Федосия Кузминична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Аржановская Федосия Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1936

Сын: Арженовский Мануил (Эмануил) Сидорович

Отец ребёнка: Аржановский Сидор Карпович

хутор Аржановский Ростовской области
Рождение ребёнка
03.01.1938

Дочь: Бардакова (Аржановская) Нина Сидоровна

Отец ребёнка: Аржановский Сидор Карпович

Смерть
Неизвестно

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