Аржановская Федосия Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1936
Сын: Арженовский Мануил (Эмануил) Сидорович
Отец ребёнка: Аржановский Сидор Карпович
хутор Аржановский Ростовской области
Рождение ребёнка
03.01.1938
Дочь: Бардакова (Аржановская) Нина Сидоровна
Отец ребёнка: Аржановский Сидор Карпович
Смерть
Неизвестно