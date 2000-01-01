Жилкин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жилкин Василий Ефимович
Мать: Жилкина Мария Степановна
Рождение ребёнка
Сын: Жилкин Владислав Михайлович
Мать ребёнка: Жилкина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Жилкина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Жилкина Нина
Смерть
Неизвестно