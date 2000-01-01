Жилкин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖилкин Михаил Васильевич

Жилкин Михаил Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жилкин Василий Ефимович

Мать: Жилкина Мария Степановна

Рождение ребёнка

Сын: Жилкин Владислав Михайлович

Мать ребёнка: Жилкина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Жилкина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Жилкина Нина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close