Жилкин Владислав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилкин Владислав Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: Жилкин Михаил Васильевич

Мать: Жилкина Нина

Рождение ребёнка
28.11.1963

Сын: Жилкин Игорь Владиславович

Мать ребёнка: Жилкина Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрильчинко Наталья Владиславовна

Мать ребёнка: Жилкина Галина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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