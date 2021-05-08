Жилкин Владислав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Отец: Жилкин Михаил Васильевич
Мать: Жилкина Нина
Рождение ребёнка
28.11.1963
Сын: Жилкин Игорь Владиславович
Мать ребёнка: Жилкина Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрильчинко Наталья Владиславовна
Мать ребёнка: Жилкина Галина Сергеевна
Смерть
Неизвестно