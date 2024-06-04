Анна Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти12.10.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Василий Борисов
Отец ребёнка: Борис Лукин
Бракосочетание
10.02.1851
Муж: Борис Лукин
Рождение ребёнка
30.11.1853
Дочь: Екатерина Борисова
Отец ребёнка: Борис Лукин
Смерть
12.10.1867
Причина смерти: от водянки