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Анна Михайлова

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

12.10.1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Василий Борисов

Отец ребёнка: Борис Лукин

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.02.1851

Муж: Борис Лукин

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1853

Дочь: Екатерина Борисова

Отец ребёнка: Борис Лукин

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.10.1867
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от водянки

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