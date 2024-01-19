Борис Лукин
Место рождения
Дата рождения03.08.1829 ст.
Дата смертиПосле 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1829 ст.
Отец: Лука Сидоров
Мать: Марья Петрова
Бракосочетание
29.01.1851 ст.
Жена: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Василий Борисов
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
18.11.1853 ст.
Дочь: Екатерина Борисова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1853