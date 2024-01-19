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Борис Лукин

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.08.1829 ст.

Дата смерти

После 1853

Пол

Мужской

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Жена

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1829 ст.

Отец: Лука Сидоров

Мать: Марья Петрова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.01.1851 ст.

Жена: Анна Михайлова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Василий Борисов

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1853 ст.

Дочь: Екатерина Борисова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1853
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