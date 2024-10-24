Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли Хьюго Альфонс Эдуард Эмануэль Йозеф Иоганн Венцеслав 29.12.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли Хьюго Альфонс Эдуард Эмануэль Йозеф Иоганн Венцеслав

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 29.12.1858, Прага

умер 20.08.1920, Яхимов

Супруги
Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна27.11.1873 г.р.
Дети
Фон Кюнбург (Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли) Александрин24.03.1894 г.р.
Фон Менсдорф-Пуйлли Йозефа02.02.1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.07.1892

Жена: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
24.03.1894

Дочь: Фон Кюнбург (Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли) Александрин

Мать ребёнка: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
02.02.1895

Дочь: Фон Менсдорф-Пуйлли Йозефа

Мать ребёнка: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
04.12.1897

Дочь: Фон Даунбек (Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Полли) Ольга

Мать ребёнка: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
15.07.1899

Сын: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли Александр Альберт Виктор Оливер Антон

Мать ребёнка: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
06.01.1901

Дочь: Фон Менсдорф-Пуйи Мария Епифания Клотильда

Мать ребёнка: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна

Смерть
20.08.1920

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