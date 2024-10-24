Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли Хьюго Альфонс Эдуард Эмануэль Йозеф Иоганн Венцеслав
мужской, родился 29.12.1858, Прага
умер 20.08.1920, Яхимов
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Фон Кюнбург (Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли) Александрин
Мать ребёнка: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна
Дочь: Фон Менсдорф-Пуйлли Йозефа
Мать ребёнка: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна
Дочь: Фон Даунбек (Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Полли) Ольга
Мать ребёнка: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна
Сын: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли Александр Альберт Виктор Оливер Антон
Мать ребёнка: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна
Дочь: Фон Менсдорф-Пуйи Мария Епифания Клотильда
Мать ребёнка: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна