Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли Александр Альберт Виктор Оливер Антон
мужской, родился 15.07.1899, Вена
умер 12.01.1964, Мюнхен
МатьФон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна27.11.1873 г.р.
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Комментарий
Рождение
15.07.1899
Отец: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли Хьюго Альфонс Эдуард Эмануэль Йозеф Иоганн Венцеслав
Мать: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна
Бракосочетание
19.10.1930
Рождение ребёнка
20.07.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Де Лас Мерседес Доз И Облигадо) Мария
Смерть
12.01.1964