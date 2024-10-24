Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли Александр Альберт Виктор Оливер Антон 15.07.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли Александр Альберт Виктор Оливер Антон

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.07.1899, Вена

умер 12.01.1964, Мюнхен

Мать
Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна27.11.1873 г.р.
Отец
Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли Хьюго Альфонс Эдуард Эмануэль Йозеф Иоганн Венцеслав29.12.1858 г.р.
Супруги
Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Де Лас Мерседес Доз И Облигадо) Мария18.06.1903 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1899

Отец: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли Хьюго Альфонс Эдуард Эмануэль Йозеф Иоганн Венцеслав

Мать: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Долгорукова) Ольга Александровна

Бракосочетание
19.10.1930

Жена: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Де Лас Мерседес Доз И Облигадо) Мария

Рождение ребёнка
20.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фон Дитрихштейн Фон Менсдорф-Пуйлли (Де Лас Мерседес Доз И Облигадо) Мария

Смерть
12.01.1964

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