Саилина (Никитина) Лукерья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саилин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саилин Владимир Степанович
Отец ребёнка: Саилин Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993