Саилина (Никитина) Лукерья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саилина (Никитина) Лукерья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саилин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саилин Владимир Степанович

Отец ребёнка: Саилин Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саилин Степан Васильевич

Смерть
1993
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