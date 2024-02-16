Саилин (Пахомов) Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саилин (Пахомов) Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саилина Лукерья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саилин Владимир Степанович

Мать ребёнка: Саилина Лукерья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саилина Лукерья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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