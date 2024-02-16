Саилин (Пахомов) Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саилина Лукерья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саилин Владимир Степанович
Мать ребёнка: Саилина Лукерья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно