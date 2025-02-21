Толстая (Копп) Мария Богдановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Толстой Михаил Степанович17.07.1784 г.р.
Дети
Мордвинова (Толстая) Софья Михайловна04.01.1833 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1832
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1833
Дочь: Мордвинова (Толстая) Софья Михайловна
Отец ребёнка: Толстой Михаил Степанович
Смерть
Неизвестно