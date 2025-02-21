Толстая (Копп) Мария Богдановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Копп) Мария Богдановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Толстой Михаил Степанович17.07.1784 г.р.
Дети
Мордвинова (Толстая) Софья Михайловна04.01.1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1832

Муж: Толстой Михаил Степанович

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
04.01.1833

Дочь: Мордвинова (Толстая) Софья Михайловна

Отец ребёнка: Толстой Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно

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