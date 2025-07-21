Пушкин Сергей Львович
мужской, родился 23.06.1770, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 29.07.1848, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна02.07.1775 г.р.
Дети
Павлищева (Пушкина) Ольга Сергеевна20.11.1797 г.р.
Пушкин Александр Сергеевич26.05.1799 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
?.09.1796
Суйда, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.11.1797
Дочь: Павлищева (Пушкина) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна
Рождение ребёнка
26.05.1799
Сын: Пушкин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна
Рождение ребёнка
27.03.1801
Мать ребёнка: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна
Рождение ребёнка
06.01.1809
Дочь: Пушкина Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна
Рождение ребёнка
16.07.1810
Мать ребёнка: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна
Рождение ребёнка
28.10.1811
Мать ребёнка: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна
Рождение ребёнка
26.11.1817
Мать ребёнка: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна
Смерть
29.07.1848
Рождение ребёнка
09.04.1905
Сын: Пушкин Лёв Сергеевич
Мать ребёнка: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна