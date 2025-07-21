Пушкин Сергей Львович 23.06.1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пушкин Сергей Львович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.06.1770, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 29.07.1848, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна02.07.1775 г.р.
Дети
Павлищева (Пушкина) Ольга Сергеевна20.11.1797 г.р.
Пушкин Александр Сергеевич26.05.1799 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
?.09.1796

Жена: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна

Суйда, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Рождение ребёнка
20.11.1797

Дочь: Павлищева (Пушкина) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
26.05.1799

Сын: Пушкин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна

Рождение ребёнка
27.03.1801

Сын: Пушкин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
06.01.1809

Дочь: Пушкина Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
16.07.1810

Сын: Пушкин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.10.1811

Сын: Пушкин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
26.11.1817

Сын: Пушкин Платон Сергеевич

Мать ребёнка: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна

Смерть
29.07.1848
Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
09.04.1905

Сын: Пушкин Лёв Сергеевич

Мать ребёнка: Пушкина (Ганнибал) Надежда Осиповна

Москва, город федерального значения Москва

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