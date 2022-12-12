Евреинов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти20.11.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Бантыш Софья Александровна
Мать ребёнка: Евреинова Мария Александровна
Бракосочетание
1870
Рождение ребёнка
После 1871
Дочь: Евреинова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Евреинова Мария Александровна
Рождение ребёнка
После 1871
Сын: Евреинов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Евреинова Мария Александровна
Смерть
20.11.1903
Ялта, Ялта, Республика Крым