Евреинов Александр Павлович
мужской, родился 1840
умер 20.11.1903, Ялта, Ялта, Республика Крым
ОтецЕвреинов Павел Александрович1805 г.р.
МатьЕвреинова (Оболенская) Елизавета Александровна29.11.1815 г.р.
Супруги
Евреинова (Римская-Корсакова) Мария Александровна24.03.1848 г.р.
Дети
Евреинов Сергей АлександровичПосле 1871 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Бантыш (Евреинова) Софья Александровна
Мать ребёнка: Евреинова (Римская-Корсакова) Мария Александровна
Бракосочетание
1870
Рождение ребёнка
После 1871
Дочь: Евреинова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Евреинова (Римская-Корсакова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
После 1871
Смерть
20.11.1903
Ялта, Ялта, Республика Крым