Евреинов Александр Павлович 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Евреинов Александр Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1840

умер 20.11.1903, Ялта, Ялта, Республика Крым

Отец
Евреинов Павел Александрович1805 г.р.
Мать
Евреинова (Оболенская) Елизавета Александровна29.11.1815 г.р.
Супруги
Евреинова (Римская-Корсакова) Мария Александровна24.03.1848 г.р.
Дети
Бантыш (Евреинова) Софья Александровна1870 г.р.
Евреинов Сергей АлександровичПосле 1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Евреинов Павел Александрович

Мать: Евреинова (Оболенская) Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Бантыш (Евреинова) Софья Александровна

Мать ребёнка: Евреинова (Римская-Корсакова) Мария Александровна

Бракосочетание
1870

Жена: Евреинова (Римская-Корсакова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
После 1871

Дочь: Евреинова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Евреинова (Римская-Корсакова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
После 1871

Сын: Евреинов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Евреинова (Римская-Корсакова) Мария Александровна

Смерть
20.11.1903
Ялта, Ялта, Республика Крым

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