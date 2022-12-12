Евреинов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвреинов Александр Павлович

Евреинов Александр Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

20.11.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Бантыш Софья Александровна

Мать ребёнка: Евреинова Мария Александровна

Бракосочетание
1870

Жена: Евреинова Мария Александровна

Рождение ребёнка
После 1871

Дочь: Евреинова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Евреинова Мария Александровна

Рождение ребёнка
После 1871

Сын: Евреинов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Евреинова Мария Александровна

Смерть
20.11.1903
Ялта, Ялта, Республика Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close