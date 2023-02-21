Бантыш (Евреинова) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бантыш (Евреинова) Софья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Евреинов Александр Павлович

Мать: Евреинова Мария Александровна

Бракосочетание
Около 1893

Муж: Бантыш Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
03.01.1894

Сын: Бантыш Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Бантыш Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
03.03.1896

Дочь: Капнист Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Бантыш Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бантыш Антиох Фёдорович

Отец ребёнка: Бантыш Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Капкалло Софья Фёдоровна

Отец ребёнка: Бантыш Фёдор Александрович

Смерть
1945
г. Париж, Иль-де-Франс, Свободная Франция
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