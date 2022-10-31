Бантыш (Евреинова) Софья Александровна
женский, родилась 1870
умерла 1945, г. Париж, Иль-де-Франс, Свободная Франция
ОтецЕвреинов Александр Павлович1840 г.р.
МатьЕвреинова (Римская-Корсакова) Мария Александровна24.03.1848 г.р.
Супруги
Бантыш Фёдор Александрович1865 г.р.
Дети
Бантыш Александр Фёдорович03.01.1894 г.р.
Капнист (Бантыш) Ольга Фёдоровна03.03.1896 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
Около 1893
Рождение ребёнка
03.01.1894
Сын: Бантыш Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Бантыш Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
03.03.1896
Дочь: Капнист (Бантыш) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Бантыш Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Бантыш Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Капкалло (Бантыш) Софья Фёдоровна
Отец ребёнка: Бантыш Фёдор Александрович
Смерть
1945
г. Париж, Иль-де-Франс, Свободная Франция