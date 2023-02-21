Бантыш (Евреинова) Софья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
Около 1893
Рождение ребёнка
03.01.1894
Сын: Бантыш Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Бантыш Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
03.03.1896
Дочь: Капнист Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Бантыш Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Бантыш Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Капкалло Софья Фёдоровна
Отец ребёнка: Бантыш Фёдор Александрович
Смерть
1945
г. Париж, Иль-де-Франс, Свободная Франция