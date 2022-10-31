Бантыш (Евреинова) Софья Александровна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Бантыш (Евреинова) Софья Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1870

умерла 1945, г. Париж, Иль-де-Франс, Свободная Франция

Отец
Евреинов Александр Павлович1840 г.р.
Мать
Евреинова (Римская-Корсакова) Мария Александровна24.03.1848 г.р.
Супруги
Бантыш Фёдор Александрович1865 г.р.
Дети
Бантыш Александр Фёдорович03.01.1894 г.р.
Капнист (Бантыш) Ольга Фёдоровна03.03.1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Евреинов Александр Павлович

Мать: Евреинова (Римская-Корсакова) Мария Александровна

Бракосочетание
Около 1893

Муж: Бантыш Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
03.01.1894

Сын: Бантыш Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Бантыш Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
03.03.1896

Дочь: Капнист (Бантыш) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Бантыш Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бантыш Антиох Фёдорович

Отец ребёнка: Бантыш Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Капкалло (Бантыш) Софья Фёдоровна

Отец ребёнка: Бантыш Фёдор Александрович

Смерть
1945
г. Париж, Иль-де-Франс, Свободная Франция

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