Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Кудряшова) Надежда
(Кудряшова) Надежда
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
1961
Пол
Женский
Отец
Кудряшов Алексей
1917 г.р.
Мать
Кудряшова (Степанова) Елена
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Кудряшов Алексей
Мать:
Кудряшова Елена
Смерть
1961
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия