(Кудряшова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кудряшова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Кудряшов Алексей

Мать: Кудряшова Елена

Смерть
1961
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