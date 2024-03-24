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Костенев Федор Андреевич

Место рождения

Ёнса, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Из Вологодских мещан.
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Костенева Евдокия Андреевна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Сын: Костенев Андрей Федорович

Мать ребёнка: Костенева Евдокия Андреевна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Костенева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Костенева Евдокия Андреевна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Костенев Иван Федорович

Мать ребёнка: Костенева Евдокия Андреевна

Ёнса, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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