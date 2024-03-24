Костенев Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Из Вологодских мещан.
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1870
Сын: Костенев Андрей Федорович
Мать ребёнка: Костенева Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Костенева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Костенева Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Костенева Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно