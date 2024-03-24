Костенева Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1870
Сын: Костенев Андрей Федорович
Отец ребёнка: Костенев Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Костенева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Костенев Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Костенев Федор Андреевич
Смерть
Неизвестно