Голубицкая Варвара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Голубицкий Павел Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1909 ст.
Информация о браке и о Варваре: Я нашла запись о браке Варвары Павловой Голубицкой и Прокопия Ильина Шевченко 25.10.1909. Дело в том, что существует полный тезка Прокопия который женился 14.10.1907 го... Показать все
Смерть
Неизвестно