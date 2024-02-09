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Голубицкая Варвара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1858 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубицкий Павел Герасимович

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1909 ст.

Муж: Шевченко Прокопий Ильич

Информация о браке и о Варваре: Я нашла запись о браке Варвары Павловой Голубицкой и Прокопия Ильина Шевченко 25.10.1909. Дело в том, что существует полный тезка Прокопия который женился 14.10.1907 го... Показать все
Смерть
Неизвестно

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