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Шевченко Прокопий Ильич

Место рождения

Железное, Железная волость, Бахмутский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Железное, Железная волость, Бахмутский уезд
Бракосочетание
25.10.1909 ст.

Жена: Голубицкая Варвара Павловна

Информация о браке и о Варваре: Я нашла запись о браке Варвары Павловой Голубицкой и Прокопия Ильина Шевченко 25.10.1909. Дело в том, что существует полный тезка Прокопия который женился 14.10.1907 го... Показать все
Смерть
Неизвестно
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