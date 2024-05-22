Чучма Алексей Парфёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти06.06.1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Чучма Парфён
Мать: Чучма Агафья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Чучма (Близнюк) Устина Власовна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Чучма (Близнюк) Устина Власовна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Чучма Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Чучма (Близнюк) Устина Власовна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Чучма Матрёна Алексеевна
Мать ребёнка: Чучма (Близнюк) Устина Власовна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кузменко (Чучма) Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Чучма (Близнюк) Устина Власовна
Восприемник
21.02.1801 ст.
Архип Артёмович Ткач
Смерть
06.06.1813 ст.