Чучма Алексей Парфёнович 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧучма Алексей Парфёнович

Чучма Алексей Парфёнович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

06.06.1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Чучма Парфён

Мать: Чучма Агафья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Чучма Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Чучма (Близнюк) Устина Власовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Чучма Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Чучма (Близнюк) Устина Власовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Чучма Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Чучма (Близнюк) Устина Власовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Чучма Матрёна Алексеевна

Мать ребёнка: Чучма (Близнюк) Устина Власовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кузменко (Чучма) Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Чучма (Близнюк) Устина Власовна

Криски, Чернігівська область
Восприемник
21.02.1801 ст.
Криски, Чернігівська область
Архип Артёмович Ткач
Смерть
06.06.1813 ст.
Криски, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.